Coronavirus: Vier Schweizergardisten positiv getestet

Während die Garde des Papstes im Vatikan teilweise in Quarantäne muss, meldet der Iran eine Rekordzahl an Todesopfern mit Covid-19. Großbritannien zählt derzeit mehr Coronavirus-Infizierte als im Frühling.

Vier Schweizergardisten sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die vier Gardisten mit Symptomen befinden sich in Heimisolierung, teilte der Vatikan am Montag mit. Es wird nachgeforscht, mit wem die vier Personen zuletzt in Kontakt gekommen sind.

Zuletzt waren drei weitere Personen im Vatikan positiv getestet worden. Sie weisen leichte Symptome auf und befinden sich in Heimisolierung, berichtete Vatikan-Sprecher Matteo Bruni.

Der Vatikan hat vergangene Woche Maskenpflicht auch im Freien eingeführt. Die Vorschrift gilt auch in vatikanischen Besitzungen außerhalb des Kleinstaats sowie am Arbeitsplatz, wenn die erforderlichen Abstände nicht gewahrt werden können, teilte die Vatikanstaatsleitung mit. Zudem wird die Beachtung weiterer Hygiene- und Schutzmaßnahmen dringend empfohlen.

Iran: Rekord bei Corona-Todesfällen

Der Iran hat einen Rekord bei der Anzahl der Corona-Toten gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag starben binnen 24 Stunden 272 Patienten an dem Virus. Im gleichen Zeitraum habe es zudem über 4.200 Neuinfektionen gegeben, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari im Staatsfernsehen. Damit liege die Zahl der Corona-Toren seit dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar aktuell bei fast 29.000, die der Infizierten bei über einer halben Million.

Zu den Infizierten gehören auch Vizepräsident Mohammed Bagher Nobacht und Atomchef Ali-Akbar Salehi, die sich unter ärztlicher Betreuung in häuslicher Isolierung befinden. Der drastische Anstieg der Fallzahlen in den vergangenen Wochen hat in einigen Großstädten zu Engpässen bei der medizinischen Versorgung der Corona-Patienten geführt. In der Hauptstadt Teheran fehlen laut dem Corona-Krisenstab auch Krankenbetten. Daher sollen nur Corona-Notfälle in die Krankenhäuser gebracht werden.

Großbritannien: Mehr Spitalspatienten als im Frühling

In Großbritannien werden aktuell mehr Patienten mit dem Coronavirus im Krankenhaus behandelt als im Frühling. "Wir haben jetzt mehr Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern als kurz vor dem Beginn des kompletten Lockdowns am 23. März", sagte der nationale Gesundheitsberater Stephen Powis am Montag in London. Angesichts stark steigender Fallzahlen wollte der britische Premierminister Boris Johnson am Montag schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkünden.

Insbesondere der Norden des Landes ist massiv betroffen. Während sich im Spätsommer vor allem jüngere Menschen infizierten, nehmen die Fallzahlen nun auch in den älteren Gruppen wieder zu - und damit auch die schweren Verläufe. Großbritannien ist bisher das am schwersten von der Pandemie getroffene Land in Europa: Der Statistikbehörde zufolge gibt es etwa 58.000 Todesfälle, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde.

(APA/dpa)