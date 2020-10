Freud und Mord in der Praterallee

Der forschende „zweite Darwin“, Moosbrugger, die Marschallin: Was einem im Prater so alles einfallen kann.

Man sieht nur, was man weiß. Gemäldegalerien erschließen sich, wenn man Teile der antiken Mythologie kennt. Betrachtet man die sinnenfrohe Darstellung eines biblischen Themas, ist es gut, die Geschichte von Lot und seinen Töchtern gehört zu haben. Napoleon auf dem sich aufbäumenden Pferd ist mehr als ein Reiterbild.

Bildungsreste, Erinnerungen an einmal Gelesenes oder Gehörtes, helfen zu verstehen, was man sieht. Wie vieles im Leben kann das aber auch zu einer leichten Obsession werden. Man geht durch den Alltag mit einer Art Tiefenblick, einer „doppelten Wahrnehmung“, und „sieht“ viel Vergangenes hinter der Gegenwart.