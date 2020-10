Der stimmgestärkte rote Bräutigam hat die Qual der Wahl

Am Sonntag gab's viele, farbenfrohe Sieger. Nur die blau-blauen Exfreunde sind recht(s) extrem abgestürzt. Wen wird Michael Ludwig an seiner Seite dulden?

Wäre einmal die bisherige grüne Vizekanzlerin Birgit Hebein: Die brachialgewaltige Installateurin von Pop-up-Radwegen und sprachlich verhatschten Werbeplakaten („Wer schaut aufeinander, wenn nicht Wien“) möchte weiterhin Begegnungszonen und Sprühnebelduschen eröffnen. Und Taubenambulanzen, ein gewiss vordringliches Anliegen in Zeiten der Klima-, Gesundheits- und Wirtschaftskrisen. Zusatztipp für nächstes Jahr: Mit dem Geld, das Hebein diesen Sommer in der verkehrsumtosten Gürtel-Badewanne versickern ließ, könnte sie vielen Kindern den Eintritt in eines der wunderbar im Grünen gelegenen Freibäder finanzieren, Frischluft und Schwimmunterricht inklusive.