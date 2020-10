Das Virus ist zurück in China

Testen,testen,testen: Von allen neun Millionen Einwohnern der Stadt Qingdao werden Abstriche genommen. (c) APA/AFP/STR

Nach knapp zwei Monaten ohne lokale Infektionen in China wurde ein neuer Cluster in Qingdao entdeckt. Die neun Millionen Einwohner der Küstenstadt werden in den kommenden fünf Tagen getestet.

Seit fast zwei Monaten schien die Volksrepublik China die Virus-Pandemie hinter sich gelassen zu haben: Die einzigen Corona-Fälle, die die Gesundheitsbehörde in Peking registrierte, stammten ausschließlich von Einreisenden aus dem Ausland. Lokale Übertragungen hat es laut den offiziellen Zahlen seit rund zwei Monaten nicht mehr gegeben.



Nun jedoch ist das Virus nach China zurückgekehrt. In der ostchinesischen Küstenstadt Qingdao, bekannt für ihre Bierbraukunst, Sandstrände und eine pittoresken Altstadt mit deutschen Kolonialgebäuden, haben sich bisher mindestens 19 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt – darunter auch ein Taxifahrer, der das Virus möglicherweise an viele Personen weitergegeben haben könnte.