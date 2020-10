England führt Drei-Stufen-System gegen Corona ein

Abstand halten in Liverpool.

Während sich in England die Krankenhäuser wieder füllen, warnt Gesundheitsberater vor „unerträglich hohen Opferzahlen“. In Schottland gelten bereits strengere Regelungen, Wales und Nordirland beraten noch.

Mit der Einführung eines flächendeckenden Drei-Stufen Systems für England versucht die Regierung in London die stark steigende Zahl der Corona-Infektionen in den Griff zu bekommen. Mit zuletzt 3453 Patienten seien heute bereits mehr Patienten in den Krankenhäusern als bei der Verhängung des Lockdowns im März, sagte gestern, Montag, Stephen Powis, der Direktor der Gesundheitsbehörde NHS England. Ein Anstieg der Todeszahlen sei unvermeidlich „wie auf den Tag die Nacht folgt“, doch ohne entschiedene Maßnahmen drohe eine „unerträglich hohe Opferzahl“, warnte Powis.