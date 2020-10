„Kinderporno“ oder großes Kino?

Elfjährige Mädchen, die zu Hip-Hop ihre Hüften schwingen: Der US-Shitstorm rund um „Mignonnes“ („Cuties“) gipfelt nun in einer Klage gegen Netflix. Was taugt der Film?

In Amys Haut möchte man nicht stecken. Das elfjährige Mädchen haust in einer Sozialwohnung in der Banlieue von Paris. Eine fast dämonische alte Tante zwingt ihr archaische Sitten aus einem fremden Afrika auf. Die Mutter verzweifelt daran, dass der Vater sich gerade aus dem Senegal eine Zweitfrau holt. Das Zimmer für die Hochzeitsnacht wird dekoriert, ein Fest vorbereitet. Amy will nur noch raus.