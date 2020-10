Humor, um ernsthaft etwas zu bewegen, und Genuss, um rechtes Maß zu halten: Der Philosoph Robert Pfaller und der Theologe Paul Zulehner über den „Fresser und Säufer“ Jesus, die Corona-Maßnahmen und Political Correctness.

Die Presse: Was bei Ihnen beiden auffällt, ist Ihr Humor. Dabei geht es doch in Philosophie und Theologie scheinbar furchtbar ernst zu. Wo sehen Sie die Funktion des Humors in Ihrer Arbeit?