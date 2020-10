Eurofighter: Indonesiens Verteidigungsminister kommt nach Wien

Im Sommer bot Indonesien an, der Republik Österreich die Jet-Flotte abzukaufen. Nun soll es ein erstes Treffen mit Verteidigungsministerin Tanner geben.

Schon im Juli erhielt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) einen offiziellen Brief von einem ungewöhnlichen Absender: Der indonesische Verteidigungsminister, Prabowo Subianto bot an, der Republik Österreich die gesamte Eurofighter-Flotte abzukaufen. Auf die Worte sollen nun Taten folgen: Subianto soll kommende Woche einen Termin bei Tanner haben, um erste ernsthafte Gespräche über einen möglichen Kauf zu führen, wie die „Kronen Zeitung“ am Dienstag unter Verweis auf ein Schreiben des Ministers berichtet.

Wie der Schwiegersohn des langjährigen Präsidenten Suharto in der Unterlage zufolge unterstreicht, sei Indonesien gerade dabei, Verteidigungsausrüstung anzuschaffen, um das Land und seine Bürger bestmöglich verteidigen zu können. Deshalb auch das Kaufinteresse an der rot-weiß-roten Abfangjägerflotte. Mit dem höflichen Wunsch, die bilaterale Verbindung zwischen Wien und Jakarta zu stärken, endet das Schreiben.

Tanner sieht dem ersten Eurofigther-Treffen sehr positiv entgegen: "Im Anschluss an den Höflichkeitsbesuch beginnen unsere Experten mit Detailgesprächen. Mir geht es darum, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, damit wir die Thematik der Eurofighter endgültig beenden können“, wird die Ministerin zitiert.

Kommt das Geschäft zustande, wäre das der Schlusspunkt unter dem jahrzehntelangen Streit samt Anzeigen und Ermittlungen gegen Airbus. Ein Problem dabei ist allerdings, dass es für einen Verkauf der österreichischen Jets die Zustimmung aller vier Herstellerländer (Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien) sowie der USA braucht.

(APA/Red.)