Stadthotellerie kämpft ums Überleben

Der Ausfall von Messen, Tagungen, Kongressen und Geschäftsreisen hat deutliche Spuren hinterlassen. Der größte Verlierer ist die Stadthotellerie. Aufgegeben haben Entwickler und Investoren das Segment aber nicht.

Kaum eine Branche ist von der Corona-Pandemie so stark betroffen wie die Hotellerie. Auf der einen Seite stehen viele temporäre und zunehmend dauerhafte Schließungen. Auf der anderen Seite ist die Pipeline der Hotelgesellschaften und Projektentwickler prall gefüllt – vor allem in den Top-7-Destinationen in Deutschland.