Austria durchgetestet: Kein neuer Corona-Fall

Aufatmen in Favoriten: Nach sieben positiven Tests in der Vorwoche, fielen nun 99 negativ aus. Die Betroffenen befinden sich noch in Quarantäne.

Bei der Wiener Austria sind alle am Montag vorgenommenen Tests auf das Coronavirus negativ ausgefallen. Wie der Bundesligist bekannt gab, wurden insgesamt 99 Personen getestet. Spieler und Betreuer der Austria waren ebenso betroffen wie alle Akteure der in der 2. Liga engagierten Young Violets sowie einige Klubmitarbeiter. Vergangene Woche hatten die Violetten insgesamt sieben Erkrankungen mit dem Coronavirus gemeldet.

Neben zwei Austria-Spielern sind fünf Betreuer betroffen. Die Erkrankten befinden sich aktuell in zehntägiger Quarantäne. "Wir stehen regelmäßig mit ihnen in Kontakt, alle sind symptomfrei", berichtete der im Schnittbereich von Profis und Young Violets arbeitende Ralf Muhr.

Die erste Mannschaft startete am Dienstag die Vorbereitung auf das ÖFB-Cup-Spiel beim Wiener Sport-Club mit einem Doppel-Training. Am Freitag dürfen 2.300 Besucher ins Stadion des Regionalligisten aus Wien-Hernals. Die Austria hatte die Trainingseinheiten Ende der vergangenen Woche nach den positiven Coronatests abgesagt. Stattdessen absolvierten die Spieler ein Heimprogramm.

