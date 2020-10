Corona-Fall bei Ried, Aufatmen bei der Austria

Bei Aufsteiger Ried gab es einen positiven Corona-Tests. In Wien-Favoriten gab es hingegen in 99 Proben keinen weiteren Fall.

Durch routinemäßige Testungen ist nun auch bei Bundesligist SV Ried der erste Coronafall bekanntgeworden. Nach zuletzt drei freien Trainingstagen wurde ein Spieler der Oberösterreicher positiv auf das Coronavirus getestet. Er zeige leichte Symptome und sei in häuslicher Quarantäne, wie der Club am Dienstag bekanntgab.

"Da der Spieler seit 9. Oktober keinen Kontakt zum übrigen Team hatte, muss sich die Mannschaft nicht in Quarantäne begeben", hieß es weiter. Am Mittwoch sind neuerlich bei allen Spielern und Betreuern Tests anberaumt. Die Rieder gastieren in der zweiten Runde des ÖFB-Cups am Sonntag bei Bundesliga-Konkurrent WAC.

Seit Beginn der großflächigen und regelmäßigen Tests in der Bundesliga im April haben bei zumindest sechs der zwölf Erstligisten ein oder mehrere Spieler positive Tests auf Covid-19 abgegeben.

Aufatmen bei der Austria

Bei der Wiener Austria sind alle am Montag vorgenommenen Tests auf das Coronavirus hingegen negativ ausgefallen. Wie der Bundesligist bekannt gab, wurden insgesamt 99 Personen getestet. Spieler und Betreuer der Austria waren ebenso betroffen wie alle Akteure der in der 2. Liga engagierten Young Violets sowie einige Klubmitarbeiter. Vergangene Woche hatten die Violetten insgesamt sieben Erkrankungen mit dem Coronavirus gemeldet.

Neben zwei Austria-Spielern sind fünf Betreuer betroffen. Die Erkrankten befinden sich aktuell in zehntägiger Quarantäne. "Wir stehen regelmäßig mit ihnen in Kontakt, alle sind symptomfrei", berichtete der im Schnittbereich von Profis und Young Violets arbeitende Ralf Muhr.

Die erste Mannschaft startete am Dienstag die Vorbereitung auf das ÖFB-Cup-Spiel beim Wiener Sport-Club mit einem Doppel-Training. Am Freitag dürfen 2.300 Besucher ins Stadion des Regionalligisten aus Wien-Hernals. Die Austria hatte die Trainingseinheiten Ende der vergangenen Woche nach den positiven Coronatests abgesagt. Stattdessen absolvierten die Spieler ein Heimprogramm.

(APA)