Die zehn angesagtesten Stadtviertel der Welt

Gutes Essen, nette Atmosphäre, freundliche Nachbarschaft. Ein britisches Magazin hat die coolsten Stadtviertel der Welt gekürt. Das sind die Top Ten.

Wo gehen die Einheimischen etwas trinken, wo fein essen, wo herrscht eine gute Stimmung und wo pulsiert das authentische Leben der Stadt? Orte wie diese jenseits der Touristenmeile - und auch im Reiseführer - sind auf Reisen nicht immer sehr leicht zu finden. Ein Ranking des britischen Magazins „Time Out“ könnte Abhilfe schaffen.

Dafür wurden Orte auserkoren, die „den Geist der Stadt“ am besten repräsentieren. Entscheidend waren dabei Kriterien wie Gastronomie, Kunst und Kultur, Atmosphäre oder erschwingliche Lebenshaltungskosten. Im aktuellen Jahr aber auch: eine freundliche Nachbarschaft und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Von abgelegenen Vororten, die bisher noch nicht wirklich im Rampenlicht standen, zu kreativen Stadtteilen, die sich mit Kunst und Kultur gegen strikte Normen aufzubäumen versuchen, bis hin zu Stadtzentren, die gerade eine unerwartete Renaissance erleben: Das sind die zehn coolsten und nettesten Viertel der Welt im Jahr 2020.

1. Esquerra de l’Eixample, Barcelona

Auf Platz eins liegt Esquerra de l'Eixample in Barcelona. Überzeugen konnte das Stadtviertel vor allem mit seinen vielen Innenhöfen, die sich in Zeiten des Lockdowns zu den belebtesten Orten der Stadt verwandelt haben. Die Menschen feierten und tanzten dort miteinander - auf Distanz, denn niemand musste den eigenen Balkon verlassen. Auch neu gegründete Gemeinschaftsräume und lokale Netzwerke überraschten in diesen Zeiten positiv.

2. Downtown, Los Angeles

Kein anderes Viertel der Welt habe die Menschen im Corona-Jahr so zusammen- und nähergebracht wie Downtown in Los Angeles, so die Begründung für seinen zweiten Rang.

Nach dem gewaltsamen Tod von Kobe Bryant wurde ihm gemeinsam gedacht, als Folge der Ermordung von George Floyd ging man hier zusammen auf die Straße. Es sei das schmerzhafteste Jahr in der jüngsten Geschichte von LA gewesen, heißt es, aber auch jenes, in dem die Menschen sich noch enger zusammengeschlossen haben.

3. Sham Shui Po, Hong Kong

Sham Shui Po ist einer der ältesten Bezirke in Hongkong und für seine Textilindustrie bekannt. Jüngst wurde er von jungen Kreativen neu belebt. Modernität trifft hier auf Geschichte. So gibt es etwa neben vom Guide Michelin ausgezeichneten Restaurants wie der Kung Wo Tofu Factory oder dem familiengeführten Nudelgeschäft Lau Sum Kee Noodle noch immer traditionelle Straßenhändler, historische Gebäude und Stoffläden, die von internationalen Designern wie Versace und Calvin Klein frequentiert werden. Das Viertel ist besonders an Wochenenden sehr belebt, denn Hongkonger strömen hierher, um zu essen, zu trinken und die Kunstszene zu erkunden.

(c) imago images

4. Bedford-Stuyvesant, New York

Als geschichtsträchtiges Viertel mit grünen Wohnstraßen sticht Bed-Stuy in New York heraus. Es ist von sowohl von Gemeinschaft als auch von Tradition geprägt. Lange Zeit galt es als kulturelles Zentrum der schwarzen Bevölkerung New Yorks, und als Drehscheibe für Black-Lives-Matter-Proteste. Angesichts der Herausforderungen, die das Coronavirus mit sich brachte, mussten sich lokale Unternehmen neu erfinden. So wurden Hilfsnetzwerke ins Leben gerufen und soziale Institutionen gegründet.

5. Yarraville, Melbourne

Melbourne verdrängt - geht es nach den Autoren - Sydney ganz klar als Kulturhauptstadt Australiens. Livemusik, Cafékultur, Kunst und Restaurants auf Weltklasse-Niveau, so zeichnet sich der Vorort normalerweise aus. Die zwei Lockdowns in diesem Jahr setzten ihm zwar hart zu, doch schweißten sie die Menschen auch noch mehr zusammen.

Und machte sie auch kreativ: „Happy Signs“ an der Straße, Skater, die kostümiert durch die Straßen rollten, um Kinder und Familien bei Laune zu halten, sind nur zwei Beispiele.

6. Wedding, Berlin

Auch ein Viertel in unserem Nachbarland ist auf der Rangliste zu finden: Wedding, ein Ortsteil von Berlin. Es überzeugt vor allem mit seiner Multikulturalität: Was das Essen betrifft, aber auch seine Einwohner.

Ein Highlight für das Viertel in einem harten Jahr wie dem aktuellen? Die Straßennahmen aus der Kolonialzeit im afrikanischen Viertel werden gestrichen.

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai

Vor hundert Jahren noch ein „verschlafenes Viertel“, hat sich Jing'an in Shanghai stark weiterentwickelt. Mittlerweile ist es eine „pulsierende und beliebte Destination“ mit neuen Cafés, Bars und Restaurants. Besonders einprägsam: die niedrigen Häuser und traditionellen Nudelläden.

Neuzuwächse wie eine natürliche Weinbar oder die neue Rollschuhbar „Riink“ begeistern Jung und Alt.

8. Dennistoun, Glasgow

Auf Platz acht schafft es ein Viertel in der schottischen Stadt Glasgow: Dennistoun. Es fühlte sich früher wie eine abgelegene Insel im East End von Glasgow an, hat in den letzten zehn Jahren aber einen Zustrom junger Menschen erlebt. So ist das Szenenviertel besonders bei jungen Studenten beliebt.

Die Pandemie hat Ausstellungen in der von Künstlern geführten Market Gallery und Live-Musik und Comedy in der Drygate Brewery zwar den Riegel vorgeschoben, aber eines Tages wird das blühende kulturelle Leben der Region zurückkehren, ist man sich sicher. Denn auch die beliebten Hipster-Cafés öffnen gerade wieder ihre Pforten.

9. Haut-Marais, Paris

Der Stadtteil im Norden von Paris zieht mittlerweile Kunstliebhaber und Gourmet-Feinschmecker von nah und fern an. So sind hier edle Restaurants und weltweit führende Galerien für zeitgenössische Kunst zu finden. Nachts verwandelt sich das Viertel in eine „einzige Cocktailbar“.

10. Marrickville, Sydney

Und noch einmal Australien: Der „angesagteste Vorort" der Stadt vereint unterschiedliche Stile. Stilvolle Sommeliers reihen sich an vietnamesische Sandwich-Läden: Portugiesische, vietnamesische, italienische und griechische Einwohner haben zur reichen Kultur beigetragen und eine vielseitige Gourmet-Szene geschaffen.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Ort liegt zwar in der Nähe der teuren Innenstadt, das Wohnen dort ist dennoch erschwinglich geblieben.

"The 40 coolest neighbourhoods in the world" haben nicht Redakteure des Magazins bestimmt, sondern sie sind das Ergebnis der Auswertung von über 38.000 Leserstimmen. Diese wurden etwa gefragt, in welchen Teilen ihrer Stadt sie sich am liebsten aufhalten.

Im vergangenen Jahr war auch Wien auf der Liste, wenn auch nur auf Platz 34: Der Yppenplatz und Brunnenmarkt in Ottakring gehörten demnach zu den angesagtesten Vierteln weltweit.

Und das waren die Gewinner im Jahr 2018:

(bsch)