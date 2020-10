Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) war zehn Jahre lang Bezirkschefin in der Josefstadt.

Dass sie die Josefstadt an die Grünen verloren hat, liege, sagt Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) vor allem an den EU-Bürgern, die sie mit ihrem Programm nicht erreicht habe. Mickel will weiter im Bezirk aktiv sein - und hofft auf „kein politisches Klein-Klein“ unter grüner Führung.

Seit Montagabend steht fest: Die Josefstadt wird künftig grün regiert und Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) als Bezikrsvorsteherin abgelöst.



Woran liegt es, dass die Josefstadt letzlich doch verloren gegangen ist?