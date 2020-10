Neues BOKU-Gebäude in Holzbauweise eröffnet

Holzneubau in der Peter-Jordan-Straße 82 in Wien.

Der von der Bundesimmobiliengesellschaft errichtete Neubau wurde nach Ilse Wallentin, die als erste Frau an der Universität für Bodenkultur promovierte, benannt.

Am Montag fand die offizielle Schlüsselübergabe für das neue Seminargebäude der Universität für Bodenkultur (BOKU) in der Peter-Jordan-Straße 82 in Wien statt. Das mit „klimaaktiv Gold“ ausgezeichnete viergeschoßige Holzgebäude wurde nach Ilse Wallentin, die vor einhundert Jahren als erste Frau an der BOKU promoviert hat, benannt.

"Das neue Seminargebäude ist ein Pionierwerk. In unserer Forscher-Neugier haben wir hier viel ausprobiert. Um insgesamt 1.000 m³ Holz verbauen zu können, mussten wir aber auch viele (Holz-)Regeln beachten. So ist ein Niedrigstenergiehaus entstanden, das rund 1.000 Tonnen CO2 speichert, quasi wie ein 'zweiter Wald' wirkt und nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat", sagte BOKU-Rektor Hubert Hasenauer im Beisein von u.a. Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft, die als Eigentümerin und Bauherrin den Neubau errichtet hat.

Der Holzbau besteht - bis auf einen Kern aus Sichtbeton - komplett aus vorgefertigten Holzelementen, einem Betonsockel und einem Untergeschoß. Das Investitionsvolumen beträgt 15,5 Mio. Euro. Für die Architektur zeichnen ARGE Delta Projekte GmbH und SWAP Architekten ZT GmbH verantwortlich.