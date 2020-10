Live ab 10 Uhr: Blümel hält Budgetrede im Nationalrat

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hält heute seine Budgetrede im Parlament. Nach dem Beschluss im Ministerrat wird der Budgetvorschlag für das Budget 2021 und der Budgetrahmen bis 2023 an das Parlament übermittelt. Laut Parlamentsfahrplan ist der Beschluss für November geplant.

Mit den Mitarbeitern der Druckerei sind rund 200 Personen im Ministerium an der Budgeterstellung beteiligt. In der Druckerei sind acht Mitarbeiter eineinhalb Wochen nur mit dem Budgetdruck beschäftigt. In Summe werden 1,6 Millionen Seiten bedruckt bzw. 820.000 Blätter. Ein "Budgetziegel" hat 3876 Seiten und wiegt zwölf Kilogramm.

Die Zahlen auf diesen Seiten sind tiefrot. Das Defizit liegt bei 6,3 Prozent der Wirtschaftsleistung bzw. 21 Milliarden Euro.