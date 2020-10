Kolumne „Führungsfehler“. Die beiden Haudegen hatten die Abteilung mit links geschupft. Bis einer in Pension ging. Der andere bekam ein Jungtalent zur Seite gestellt.

Das fand die Aufgaben in der Abteilung „eh interessant“. Spannender fand es das Digitalprojekt in der Nebenabteilung, für das es sich sofort meldete. Und das Strategieprojekt beim Vorstand, der es bereitwillig einband und gleich auf die High-Potential-Liste setzte.

„Du musst über den Tellerrand schauen“ erklärte das Jungtalent seinem Kollegen. „Es gibt keine Silos mehr.“

Schon, fand der, nur so blieb die Arbeit in der eigenen Abteilung liegen. Hatte die nicht Priorität? An dieser Stelle wurde das Jungtalent zu einem Meeting in den Vorstand gerufen.

Die Abteilung rutschte ab. Der Haudegen schaffte es nicht allein.

„Er wird alt“, sagten die Leute.

Das Management. Unendliche Möglichkeiten für Führungs- und andere Fehler. Wenn Sie einen solchen loswerden wollen, schreiben Sie an: andrea.lehky@diepresse.com

Ähnlichkeiten mit realen Personen und Unternehmen sind zufällig und nicht beabsichtigt.