Man werde nur wenige Veranstaltungen, etwa Christkindlmärkte, genehmigen können, teilte der Salzburger Bürgermeister mit. In Tirol will man demnächst entscheiden, ob die vorverlegte Sperrstunde verlängert wird.

Die Stadt Salzburg will die Zahl an Veranstaltungen reduzieren. Aufgrund der nach wie vor hohen Covid-19-Zahlen - mit heute Mittag verzeichnete die Landeshauptstadt 130 aktiv Infizierte oder eine 7-Tage-Inzidenz von 65 pro 100.000 Einwohner - wird die Gangart verschärft, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Betroffen sind dabei der Jahreszeit geschuldet vor allem Kulturveranstaltungen und Weihnachtsmärkte.

"Ich kann sagen, dass aus heutiger Sicht neben dem Christkindlmarkt mit seinem hochprofessionellen Covid-Konzept keine zusätzlichen Verkaufsstände im Umfeld genehmigungsfähig sein werden", teilte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) nach einem Treffen mit der Epidemiebehörde mit. Einzig der ganz klar abgegrenzte Christkindlmarkt mit Einbahnregelung für die Besucher und entsprechenden Kontrollen sei machbar. Von Behördenseite hieß es, zu den sonst üblichen Weihnachtsmärkten vor dem Schloss Mirabell und auf der Festung lägen noch keine Ansuchen vor. Andere seien bereits abgesagt worden.

Indoor-Veranstaltungen könnten hingegen nur sehr kurzfristig genehmigt oder eben versagt werden. Es gebe dafür auch viele Covid-Konzepte, die nicht funktionierten - wegen fehlender Disziplin der Besucher. "Ich appelliere an alle potenziellen Organisatoren, intensiv darüber nachzudenken, ob sie in der jetzigen Lage wirklich Veranstaltungen durchführen wollen", betonte Preuner.

Margesin empfiehlt kleinen Veranstaltern, derzeit so kurzfristig wie möglich zu planen. "Zwei Wochen vor einem Termin ist meist absehbar, ob eine realistische Chance auf eine Durchführung besteht." Große Veranstalter müssten hingegen mit dem Risiko einer weiteren Zunahme des Infektionsgeschehens leben.

Tirol überlegt wegen Sperrstunde

Ob in Tirol die Sperrstunde um 22.00 Uhr für Gastronomiebetriebe über den Freitag hinaus verlängert wird, war am Dienstag noch unklar. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sagte bei einer Pressekonferenz, dass es "in ein, zwei Tagen" eine Entscheidung geben werde. Dies geschehe aber in Abstimmung mit der "Westachse" - also gemeinsam mit Salzburg und Vorarlberg, wo auch die frühere Sperrstunde gilt.

Zudem sei man deswegen mit dem Bund im Gespräch. Es müsse abgeklärt werden, welche Maßnahmen der Bund ergreifen wird, sagte Platter. In Tirol habe die Beschränkung seiner Ansicht nach Wirkung gezeigt, seit der Einführung habe es in Bars und Gastronomiebetrieben keine Cluster mehr gegeben. Die Sperrstunde in Tirol, Vorarlberg und Salzburg gilt vorerst bis kommenden Freitag und wurde vor rund drei Wochen eingeführt.