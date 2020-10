Grasser-Prozess: "Verbrechen von unglaublicher Tragweite"

"Niemand steht über dem Gesetz": Die Oberstaatsanwälte Marchart und Denk fordern im Schlussplädoyer den Schöffensenat auf, alle Angeklagten im Buwog-Prozess schuldig zu sprechen.

Am 166. Tag im Korruptionsprozess um die Affären Buwog, Terminal Tower, Parteikassen und Villa (siehe Infobox unten), haben die Schlussplädoyers begonnen. Den Anfang machten dabei die beiden Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk. Sie forderten den Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Marion Hohenecker auf, alle Angeklagten - darunter den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser - schuldig zu sprechen sowie tat- und schuldangemessen zu bestrafen. Denk sprach von "Verbrechen von unglaublicher Tragweite“, Marchart betonte: "Niemand steht über dem Gesetz."

Die Vorgangsweise, Schmiergeld für eine Handlung des damaligen Finanzministers zu fordern, sei sowohl in der Causa Buwog als auch in der Causa Terminal Tower (hier geht es um die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in einen Bürotum in Linz) zu beobachten gewesen, meinten die Oberstaatsanwälte. Das Geld bei letzterer Affäre, 200.000 Euro, sei den gleichen Weg gegangen wie die Buwog-Provision in der Höhe von fast zehn Millionen Euro. Dies sei ein Beweis für den "Tatplan" der vier Bekannten Grasser, den Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger sowie des früheren Immobilienmaklers Ernst Karl Plech, zu dem der Belastungszeuge Willibald Berner ausgesagt hatte.

Die vier Genannten bestreiten hingegen, einen solchen Plan verfolgt zu haben und plädieren auf nicht schuldig; einzig Hochegger legte ein Teilgeständnis ab.

"Die Telekom war ein Selbstbedienungsladen"

Während die Ausführungen der Vertreter der Anklagebehörde zu den Causen Buwog und Terminal Tower Linz eher umfangreich waren, blieb Marchart bei seinem Plädoyer zur Causa Telekom kurz - hier liegen zwei Teilgeständnisse vor. Wobei nicht nur die "zugestandenen Fakten" zum Nachteil der teilstaatlichen Telekom Austria gewesen seien. "Die Telekom war ein Selbstbedienungsladen", so Marchart. Alle Anklagepunkte würden aufrechterhalten bleiben, betonte der Oberstaatsanwalt.

Marchart ging dann auch noch auf die Causa Villa ein, also das Haus vom Zweitangeklagten Walter Meischberger in Wien Döbling, das er verkauft haben soll, um seine Steuerschulden zu bezahlen. Hier wird Meischberger Prozessbetrug in einem Zivilrechtsverfahren vorgeworfen, er selbst sieht sich weiterhin als "außergrundbücherlicher Eigentümer" des Hauses. Und er sieht sich von seinen damaligen Freunden beim Hausverkauf übervorteilt, was Marchart anders interpretiert: "Wenn es um den eigenen Vorteil geht, dann kennt Meischberger keine Freunde mehr."

Die Themen der Anklage Buwog. Die Anklage umfasst vier Blöcke. Allen voran das Thema Buwog. Ex-FPÖ-Minister Karl-Heinz Grasser, Politikberater Walter Meischberger, Immobilienmakler Ernst Plech und PR-Experte Peter Hochegger sollen sich eine illegale Zehn-Millionen-Euro-Provision geteilt haben. Tower. Bei Einmietung der Finanz in das Linzer Hochhaus Terminal Tower soll Schmiergeld geflossen sein. Telekom. Hier muss sich unter anderem Peter Hochegger wegen des Anlegens von „schwarzen Kassen“ verantworten (Gelder von der Telekom, gedacht für Politiker). Haus. Beim Verkauf des Döblinger Hauses von Walter Meischberger soll es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.

