Endergebnis der Wien-Wahl wohl erst am Mittwoch

Die Auszählung der Briefwahlstimmen läuft noch. Bei den Bezirken sind bereits mehr als die Hälfte ausgezählt.

Das Ergebnis der Wien-Wahl lässt noch auf sich warten. Derzeit läuft die Auszählung der Briefwahlstimmen. Und sie wird angesichts des Rekords bei den ausgegebenen Wahlkarten - es waren mehr als 380.000 - und der strengen Corona-Sicherheitsbestimmungen auch noch dauern. Laut Wahlbehörde ist erst am morgigen Mittwoch mit dem Endergebnis zu rechnen. Auch das ist vorläufig. Amtlich wird es erst bei der Sitzung der Wahlbehörde am 20. Oktober.

Bezirksergebnisse der Gemeinderatswahl werden nicht gesondert veröffentlicht. Diese werden alle zusammen erst mit dem Wien-Gesamtergebnis publiziert.

Allerdings waren Dienstagnachmittag bereits mehr als die Hälfte der Bezirke fertig ausgezählt. Dieser Bezirksergebnisse nach fertiger Auszählung jeweils sofort publiziert. In 13 von 23 Bezirken stand bereits das vorläufige Endergebnis inklusive EU-Bürger und Briefwähler fest. Ausständig sind nun noch die vollständigen Resultate aus Landstraße, Neubau, Alsergrund, Hietzing, Penzing, Ottakring, Hernals, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing.

Änderungen an der Spitze gab es bei all diesen Bezirken nicht. Nur in drei Bezirken werden die Bezirksvorsteher ausgetauscht: In der Leopoldstadt (Grün zu rot), in Simmering (blau zu rot) und in der Josefstadt (Tprkis zu grün).

(APA)