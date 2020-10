Die Wahlkarten sind ausgezählt und bringen noch kleinere Veränderungen der Wien-Wahl am vergangenen Sonntag. Die ÖVP kommt nun auf 20,43 Prozent, die Grünen schaffen 14,8 Prozent und damit ihr bestes Ergebnis.

Nun sind auch die Wahlkarten bei der Wien-Wahl ausgezählt. Die SPÖ kommt im entgültigen Ergebnis aus 41,62 Prozent, die ÖVP auf 20,43 Prozent, die Grünen auf 14,80 Prozent (und damit ihr bestes Ergebnis aller Zeiten), die Neos auf 7,47 Prozent und die FPÖ auf 7,11 Prozent. Bisher lag die ÖVP mit Wahlkartenprognose bei 18,8 Prozent - vor den Grünen mit 14 Prozent an Platz zwei, hinter der SPÖ mit 42,1 Prozent.

Weiters sieht das Endergebnis inklusive Wahlkarten so aus: HC 3,27 Prozent, Links 2,06 Prozent, Bier 1,80, SOEZ 1,20, Wiff 0,17, Pro 0,05 und Volt 0,01.

Die Briefwähler in Rekordanzahl - über 318.000 Stimmen dürften außerhalb der Wahllokale abgegeben worden sein - fielen in die früheren Muster zurück.

Wahlkarten für Bezirksvertretungswahlen ausgezählt

Für die Wiener Bezirksvertretungswahlen vom Sonntag sind mit Dienstagabend nun auch alle Briefwahlstimmen ausgezählt. 334.608 gültige (bei 339.445 abgegebenen) Wahlkarten brachten für die SPÖ eine leichte Verschlechterung der Ergebnisse, ÖVP, Grüne und NEOS konnten dank der Wahlkarten gegenüber dem Urnenergebnis etwas zulegen. Die FPÖ und das Team Strache verloren gegenüber dem Ergebnis weiter an Boden.

Insgesamt konnte die SPÖ gegenüber den Bezirksvertretungswahlen 2015 etwas zulegen und kam Wien-weit auf 37,6 Prozent der Stimmen. Die FPÖ stürzte um mehr als 20 Prozentpunkte ab und landete bei 7,8 Prozent, die ÖVP legte auf in Summe 20,1 Prozent zu und auch die Grünen verbesserten sich insgesamt - und zwar auf 18,5 Prozent. Das Team Strache kam in den Bezirken auf 2,82 Prozent der Stimmen - und machte Wien-weit damit nur wenig mehr als LINKS, die auf 2,54 Prozent kamen. Die beiden weiteren Kleinparteien BIER und die Migrantenliste SÖZ kamen auf 1,8 bzw. 1,2 Prozent. Daneben stand noch eine Reihe anderer Listen zur Wahl, oft auch nur in einem Bezirk.

Ein Urnenwahl-Ergebnis wurde durch die Briefwahl-Auszählung wesentlich verändert: In der Josefstadt nahmen die Grünen der ÖVP letztlich doch Platz 1 und damit den Posten des Bezirksvorstehers ab. Andere große Veränderungen bewirkten die Briefwahlstimmen nicht - wenngleich die Wahlberechtigten heuer angesichts der Corona-Pandemie in Rekordhöhe die Möglichkeit der Stimmabgabe am Postweg oder vor der Wahl am Bezirksamt genutzt hatten.

Auch das Ergebnis ließ wegen der hohen Zahl der Wahlkarten lange auf sich warten - und lag nicht wie üblich schon am Montagabend, sondern erst am Dienstagabend vor. Von den insgesamt 786.777 abgegeben Stimmen wurden 43 Prozent via Briefwahl abgegeben. Die Wahlbeteiligung bei den Bezirksvertretungswahlen erreichte damit letztlich noch 57,7 Prozent.

(APA)