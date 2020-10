Gepanschter Alkohol: 40 Tote innerhalb weniger Tage in der Türkei

Rund 30 Menschen werden derzeit noch in Krankenhäusern behandelt. Die türkischen Behörden beschlagnahmten daraufhin große Mengen Ethanol.

In der Türkei sind in den vergangenen Tagen mehr als 40 Menschen nach einer Alkoholvergiftung durch gepanschte Getränke gestorben. Weitere 30 Menschen würden noch im Spital behandelt, berichtete der staatliche Nachrichtensender TRT am Dienstag. Einsatzkräfte hätten daraufhin verstärkt kontrolliert und große Mengen illegal produzierten Alkohols beschlagnahmt. Mehrere Menschen wurden Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge in dem Zusammenhang festgenommen.

Im westtürkischen Izmir seien am Dienstag fünf und in Istanbul sechs Tonnen Ethanol beschlagnahmt worden, so Anadolu. Auch im südtürkischen Adana und in Malatya wurden große Mengen Ethanol und gepanschte Getränke gefunden. Laut TRT starben allein seit Freitag 44 Menschen, nachdem sie Alkoholvergiftungen erlitten hatten.

Illegal hergestellter Alkohol ist ein wiederkehrendes Problem in der Türkei. Die Preise für Alkohol sind wegen hoher Steuern relativ teuer. Chemiker der Istanbuler Ingenieurs- und Architektenkammer etwa fordern seit Jahren eine Senkung der Alkoholsteuer, die derzeit rund 70 Prozent des Preises ausmache. Nach Daten von Eurostat waren alkoholische Getränke in der Türkei im August im europaweiten Vergleich am teuersten.

(APA/dpa)