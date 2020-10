Machtwechsel: Was die neuen Bezirkskaiser können

Simmering, die Leopoldstadt und zuletzt, erst nach dem Auszählen der Wahlkarten, auch die Josefstadt sind politisch umgefärbt. Einmal folgt Rot auf Blau, dann kommt Rot nach Grün und schließlich löst Grün noch Türkis ab. Wer sind die Neuen? Wie ticken sie?

In Wien waren am Sonntag zwei Stimmzettel auszufüllen – einer für den Gemeinderat und einer für die Bezirksvertretung. Während die Nummer eins im Gemeinderat mit der SPÖ lang vor der Wahl feststand, gestaltete sich die Situation in mehreren Bezirken weit spannender.