London hat EU vor den Kopf gestoßen

Premierminister Boris Johnson liebt das druckvolle Machtspiel in schwierigen Verhandlungen. Hat er diesmal übertrieben?

Brüssel und London versuchen, die Gespräche über ein gemeinsames Handelsabkommen noch zu retten. Vielleicht wurde aber bereits zu viel diplomatisches Porzellan zerschlagen.

China nimmt für sich in Anspruch, das Pingpongspiel erfunden zu haben. Aber das Urheberrecht für das diplomatische Äquivalent eines ewigwährenden Hin-und-Her könnten die Führungen Großbritanniens und der EU mit gutem Recht für sich beanspruchen. Wenige Stunden vor dem nächsten EU-Gipfel, der morgen, Donnerstag, in Brüssel beginnt, gab es für eine Einigung in den Verhandlungen über die Beziehungen nach Inkrafttreten des Brexit zu Jahresende weiter keine Anzeichen.