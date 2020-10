Die Airforce One in Johnstown, Pennsylvania.

Die US-Wahl wird nicht in New York oder Washington entschieden, sondern an Plätzen wie Allentown in Pennsylvania. Das politische Interesse ist enorm, die kultivierte Debatte noch möglich.

Guten Morgen, dieses Mal aus Allentown in Pennsylvania. Noch 20 Tage bis zur US-Wahl.