Sobotka fühlt sich im U-Ausschuss gemobbt

Der Nationalratspräsident spricht von einem „irren Szenario“, dem er sich als Vorsitzender im Ibiza-U-Ausschuss ausgesetzt sieht. Einen Rückzug schließt er kategorisch aus.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat in der

"ZiB2" des ORF sowie im "Kurier" neuerlich seinen Rückzug als

Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses kategorisch

ausgeschlossen. Ein Rückzug wäre "sicher einfacher für mich, richtig

wäre er aber nicht", sagte er im "Kurier". Den Oppositionsparteien -

insbesondere Jan Krainer (SPÖ) und Stephanie Krisper (Neos) warf er

vor, permanent mit "Unterstellungen" zu arbeiten.

"Ich muss das Gesetz einhalten. Das sieht vor, dass der

Nationalratspräsident den Vorsitz führt und dieser Aufgabe stelle

ich mich", sagte der Nationalratspräsident in der "ZiB2" am

Dienstagabend. Auf den Einwand, er habe ja etwa auch beim

BVT-U-Ausschuss wegen Befangenheit die Vorsitzführung abgegeben,

sagte Sobotka, dies habe er deshalb gemacht, weil er im

Untersuchungszeitraum Innenminister gewesen sei. Dass ihm u.a. auch

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) empfohlen hatte, den Vorsitz

zumindest so lange nicht mehr auszuüben, bis die Vorwürfe geklärt

sind, lässt Sobotka unbeeindruckt: "Ich bin noch nie jemand gewesen,

der vor der Verantwortung zurückschreckte."

Befangen oder nicht?

Auch den Vorwurf der Befangenheit wegen Vereinskooperationen in

seinem Umfeld wies Sobotka erneut zurück. "Ich habe noch keinen

einzigen Beschluss ohne Verfahrensrichter gefällt", sagte der

Präsident im ORF-Studio - und dem Richter werde man ja wohl keine

Befangenheit vorwerfen. Bei der Kritik an ihm handle es sich um

"Mobbing im klassischen Sinn", das sei ein "irres Szenario".

Zu der Kooperation des Alois-Mock-Instituts (dem er als Präsident

vorsteht) mit dem Glücksspielkonzern Novomatic erklärte Sobotka im

"Kurier", im Untersuchungszeitraum 2017 bis 2019 habe das

Mock-Institut 14.500 Euro an Inseraten von Novomatic bekommen -

jetzt summiere man "Inserate, interne Buchungskennzahlen der

Novomatic und Kooperationen" seit 2019. Ähnlich argumentierte er im

ORF: Auf den Vorhalt von Moderator Armin Wolf, die Summe sei mit

40.000 Euro höher gewesen, erwiderte Sobotka: "Das ist nicht

dieselbe Aufstellung, die ist falsch. Sie arbeiten mit denselben

Methoden wie die Opposition." Novomatic sei ein

"Kooperationspartner" des Institutes, bei den genannten 40.000 Euro

seien etwa auch Eigenbuchungen Novomatics dabei gewesen, für

Sachleistungen, so sein Argument. Und überhaupt müsse man sich

fragen: "Was untersuchen wir im Untersuchungsausschuss? Ibiza oder

das Alois-Mock-Institut?"

