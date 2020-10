Steuerreform soll wie geplant kommen

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Finanzminister Gernot Blümel am Mittwoch im Nationalrat

Heute stellt Finanzminister Blümel den Budgetvoranschlag für 2021 vor. Die große Unsicherheit sind mögliche Firmenpleiten, die den Staat mehr als drei Milliarden Euro kosten könnten.

Für Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ist es eine Premiere: Zum ersten Mal kann er dem Nationalrat einen echten Budgetvoranschlag präsentieren. Seine erste Budgetrede im März war der Coronakrise und dem Shutdown zum Opfer gefallen, im Mai gab Bümel offiziell nur eine „Erklärung zum Budget 2020“ ab. Zu unsicher war, wie sich die Wirtschaftskrise auf den Staatshaushalt auswirken wird.



Auch der Budgetvoranschlag für 2021 ist von der Krise geprägt. Das Jahr wird für den Staat mit einer Rekordneuverschuldung in Höhe von 6,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) enden, in Zahlen sind das 21 Milliarden Euro. Ausgaben in Höhe von 97,4 Milliarden Euro stehen Einnahmen von nur 76,4 Milliarden Euro gegenüber. Bis 2024 wird sich die Neuverschuldung auf 1,5 Prozent des BIP reduzieren.