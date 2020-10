Tirol: Felsbrocken traf Einfamilienhaus

Mehrere Felsbrocken im Umfang von rund fünf bis sechs Kubikmetern hatten sich aus einem steilen und felsdurchsetzten Gelände gelöst.

In Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) haben am Dienstag nach einem Felssturz mehrere Häuser vorübergehend evakuiert werden müssen. Wie die Polizei berichtete, hatten sich im Ortsteil Sankt Gertraudi gegen 13.15 Uhr mehrere Felsbrocken im Umfang von rund fünf bis sechs Kubikmetern aus einem steilen und felsdurchsetzten Gelände gelöst. Die Felsbrocken und ein umgestürzter Baum trafen ein Einfamilienhaus und beschädigten dieses an der Fassade und am Dach.

Im Gefahrenbereich wurden daraufhin sofort mehrere Häuser

evakuiert. Noch während der Evakuierung löste sich weiteres Geröll

aus der Abbruchstelle. Ein Landesgeologe begutachtete das Gelände

und stellte dabei laut Exekutive fest, dass sich im Bereich des

Felsabbruches noch mehr absturzgefährdetes Material sowie loses

Geröll befindet. In den kommenden Tagen soll eine Felsräumung

vorgenommen werden.

Das beschädigte Einfamilienhaus blieb vorerst auf unbestimmte

Zeit evakuiert. Die betroffene Familie kam bei Verwandten unter. Der

im Gefahrenbereich befindliche Teil der Gemeindestraße wurde

gesperrt. Die übrigen Häuser an der Straße konnten wieder bezogen

werden. Verletzt wurde bei dem Felssturz niemand.

(Apa/red.)