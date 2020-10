Die große Schmach der S-Immo-Hauptversammlung

Der Chef des Wiener Immokonzerns, Ernst Vejdovszky, wurde demütigend abgesägt. Ab einem „gewissen Alter“ sei die Arbeitsbelastung schwerer zu ertragen, erklärt die Immofinanz.

Schon fast zwei Dekaden lang gehört Ernst Vejdovszky dem Vorstand der S Immo an. Der Wiener hat das Unternehmen auf Erfolgskurs gebracht und hätte gern weitergemacht. Doch stattdessen endet seine Zeit auf dem Chefsessel des Wiener Immobilienkonzerns wohl mit der größten Demütigung seiner Karriere.



Vejdovszky wird gezwungen, mit 30. Juni 2021 seinen Hut zu nehmen. Denn er feiert am 30. Oktober seinen 67. Geburtstag. Und die Satzung in § 7 Abs 2 besagt: „Eine Bestellung zum Vorstand ist letztmalig vor Erreichen des 65. Lebensjahres möglich.“