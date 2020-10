Anwalt Manfred Ainedter fordert für Ex-Minister Karl-Heinz Grasser einen Freispruch von allen Anklagepunkten. Zeugen hätten vor Gericht gelogen, die Staatsanwälte falsch gehandelt.

Es ist der 167. Verhandlungstag im Korruptionsprozess um die Affären Buwog, Terminal Tower, Parteikassen und Villa - und damit jener Tag, an dem die Verteidiger des Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, ihre Schlussplädoyers abhalten. Und damit den beiden Oberstaatsanwälten Gerald Denk und Alexander Marchart Paroli bieten. Letztere hatten gestern, Dienstag, Schuldsprüche für alle 15 Angeklagten gefordert und Grasser vorgeworfen, einst zweieinhalb Millionen Euro an Bestechungsgeld in seine Taschen fließen gelassen zu haben. Grassers Anwalt, Manfred Ainedter, konterte dem entschieden und forderte einen Freispruch von allen Anklagepunkten.

Es gebe gar nicht ausreichend Superlative, um diesen „Jahrhundertprozess“, dieses „epochale Verfahren“ adäquat zu beschreiben, meinte er. Der Prozess sei von einer medialen Vorverurteilung von Grasser begleitet worden, kritisierte er - um kurz darauf Richterin Marion Hohenecker für ihre „überaus faire und um Objektivität bemühte Prozessführung“ zu loben. (Detail am Rande: Noch zu Prozessbeginn wurde die Vorsitzende des Schöffensenats von Ainedter und seinem Verteidigerkollegen Norbert Wess scharf attackiert, sie unterstellten ihr, befangen zu sein.)

Die Anklageschrift sei von Anfang an auf „tönernen Füßen" gestanden, so Ainedter mit Blick auf die beiden Oberstaatsanwälte. Sie beinhalte Unterstellungen, es sei der Staatsanwaltschaft darum gegangen, Grasser als „Harry Potter der Privatisierungen" darzustellen, kritisierte er.

Geständnis von Hochegger "nicht zu glauben"

Den Belastungszeugen Willibald Berner, der gemeint habe, Grasser, die beiden Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger, sowie der frühere Immobilienmakler Ernst Karl Plech, hätten einen „Tatplan“ verfolgt, um bei Privatisierungen des Bundes mitzuschneiden, nannte Ainedter einen Lügner. Auch den zweiten Belastungszeugen im Prozess, Michael Ramprecht, bezeichnete der Anwalt als unglaubwürdig: Ramprecht habe im Wiener Landesgericht „seine Lügen verbreitet" und sich „einfach nur wichtig machen" wollen. „Es war die enttäuschte Zuneigung und Bewunderung für Grasser, die dann in Hass umgeschlagen hat“, erläuterte er.

Auch das Teilgeständins, das Hochegger zu Beginn des Prozesses im Dezember 2017 abgelegt habe, gehöre in diese Reihe, meinte Aindeter. Zur Erinnerung: Hochegger hatte ausgesagt, ein Bankberater aus Liechtenstein habe ihm gesagt, dass das Geld aus der Buwog-Provision in Liechtenstein auf drei Konten aufgeteilt werde, die Meischberger, Plech und Grasser gehörten. Die drei bestreiten eine derartige Aufteilung.

Objektivitätsgebot „von Anfang an mit Füßen getreten"

Insgesamt hätten die Befragungen von 150 Zeugen - mit Ausnahme der beiden oben genannten - keinen Beweis gegen Grasser erbracht. Für die Behauptung der Staatsanwaltschaft einer Bestechung Grassers gebe es keinen Beweis, schlussfolgerte Ainedter. Die Staatsanwaltschaft habe das Objektivitätsgebot der Strafprozessordnung „von Anfang an mit den Füßen getreten", denn die Staatsanwälte müssten auch das Positive berücksichtigen. Der Anwalt warf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zudem ein „Geheimtreffen" mit Hocheggers früherem Anwalt mit der Leiterin der WKStA vor, weiters die Führung eines „Schattenakts". Überdies hätten sie im Ermittlungsverfahren zu drei Angeklagten gesagt, „liefern Sie uns den Grasser, es soll Ihr Schaden nicht sein".

„Das Verfahren hat eine allfällige Strafe mehr als ersetzt und Karl-Heinz Grasser die besten Jahre seines Lebens genommen", sagte Ainedter. Und er zitierte zum Abschluss den Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek: „Es darf nicht sein, dass das Verfahren eine allfällige Strafe ersetzt.“

