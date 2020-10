1346 Neuinfektionen in Österreich

Besonders viele neue Fälle gibt es in Wien, Oberösterreich und in Tirol. Dort will Landeshauptmann Platter neue Maßnahmen.

Ein deutlicher Anstieg war am Mittwoch bei den Zahlen der Neuinfektionen zu verzeichnen und brachte einen neuen Höchstwert: Während am Dienstag knapp über 1000 neue Fälle gemeldet wurden, waren es am Mittwoch 1346 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am meisten gab es erneut in Wien, wobei auch in Oberösterreich und in Tirol relativ viele Neuinfektionen festgestellt wurden.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Wien: 402

Oberösterreich: 234

Tirol: 184

Niederösterreich: 139

Salzburg: 134

Vorarlberg: 77

Kärnten: 72

Steiermark: 62

Burgenland: 42

Laut Angaben von Gesundheits- und Innenministerium stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im gleichen Zeitraum um elf Personen auf 872 Tote. Von 654 Hospitalisierten, 43 mehr als gestern Dienstag, benötigten 112 eine intensivmedizinische Betreuung.

Auch die Anzahl der aktiven Fälle stieg von 11.516 auf 11.954. Im Wochenvergleich bedeutet einen Anstieg von 25 Prozent, die Zahl Todesfälle stieg in diesem Zeitraum um fünf Prozent, jene der Hospitalisierung um über 18 Prozent.

Knapp 17.000 PCR-Tests kamen innerhalb eines Tages hinzu, der Anteil an positiv Getesteten lag somit bei 7,9 Prozent. 5.523 Tests wurden in Wien vermeldet, die 402 Neuinfektionen ergeben für die Bundeshauptstadt einen Positivanteil von 7,3 Prozent.

Tennengau weiter Hotspot

Im Salzburger Tennengau (Bezirk Hallein) steigen die Corona-Neuinfektionen weiter. Mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 352,8 Fällen je 100.000 Einwohner (Stand: Mittwoch, 14.00 Uhr) nimmt der Bezirk österreichweit mit deutlichem Abstand die unrühmliche Spitzenposition ein. Bei der Sitzung der Ampelkommission am Donnerstag droht dem Tennengau daher die Rotschaltung.

Seit Dienstag gilt in Hallein ein Veranstaltungsverbot, Privatpartys außerhalb des Wohnraums sind untersagt. Da die Zahl der an Covid-19-Infizierten in der Gemeinde Kuchl besonders hoch ist - es wurden 841 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert - wurde in der Gemeinde darüber hinaus die Sperrstunde auf 17.00 Uhr vorverlegt.

Rot-Kandidaten könnte es aber auch in anderen Bundesländern geben. Wels-Stadt weist in der Sieben-Tage-Inzidenz derzeit 218,7 SARS-CoV-2-Fälle je 100.000 Einwohner auf, Innsbruck immerhin 187. Damit liegen die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs und die Tiroler Landeshauptstadt deutlich vor Wien. In der Bundeshauptstadt beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell 146,3 je 100.000 Einwohner.

Oberösterreich berät über Maßnahmen

Seit Dienstag wurden 217 Neuinfektionen verzeichnet, damit ist das Land bei einem bisherigen Höchststand von 1420 Fällen (Stand Mittwoch 12:00 Uhr) angelangt. LH Thomas Stelzer und LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) wollen daher am Donnerstag mit Experten beraten, ob weitere Maßnahmen nötig sind. Etwas gewachsen sind die Cluster in Pflegeheimen in Wels, wo 26 Bewohner und zwölf Mitarbeiter infiziert sind, und Bad Goisern, wo 17 Bewohner und vier Mitarbeiter bisher positiv getestet wurden. Hier stehen aber noch etliche Tests aus.

Tirol will weitere Maßnahmen

In Tirol erklärte Landeshauptmann Günther Platter, dass man "weitere Maßnahmen benötigen" werde. Diesbezüglich werde es in den kommenden Tagen auch Gespräche der Länder mit dem Bund geben. "Probleme" gebe es vor allem im privaten Bereich. Hier werde man überlegen, was man "zusätzlich machen kann". Das "größte Problem", das man habe, seien die vorliegenden Reisewarnungen, so der Landeshauptmann.

Er wolle niemals wieder - wie im Frühjahr - in die Lage kommen, in der er den Tirolern sagen müsse: "Bleibts daheim", sagte Platter am Mittwoch in der Fragestunde des Tiroler Landtags. Ein zweiter Lockdown müsse unbedingt verhindert werden.

"Wir sind wieder in einer schwierigen Situation", erklärte Platter und nahm Bezug auf 183 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden in Tirol. Sollte diese Entwicklung noch einige Wochen in dem Ausmaß anhalten, wäre man wieder in einer Situation, wie man sie im April gehabt habe, warnte Platter. Bezüglich des Tourismus zeigte sich Platter besorgt hinsichtlich Überlegungen in Deutschland, auch noch eine fünftägige Quarantäne bei Urlaubsrückkehrern einführen. Dies wäre fatal für den Tourismus, meinte der Landeschef.

Supermarkt- und Kindergarten-Cluster

In niederösterreichischen Coronavirus-Clustern sind am Mittwoch weitere Zuwächse verzeichnet worden. So stieg die Zahl der Erkrankten in einem Pflege- und Betreuungszentrum in Zistersdorf um vier auf 27 an, teilte das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Im Zusammenhang mit dem Zentrallager einer Lebensmittelkette in St. Pölten wurden zwei weitere Fälle festgestellt, hier zählte man nun zwölf Infizierte. Das Screening aller 400 Mitarbeiter soll am (morgigen) Donnerstag abgeschlossen sein. Auch in einem Seniorenheim in Maria-Enzersdorf (Bezirk Mödling) wurde eine weitere Ansteckung gemeldet, hier registrierte man somit 37 Infizierte.

28 Neuinfektionen im Bundesland haben laut einem Sprecher der Landesrätin einen Kindergarten- oder Schulbezug. Aktuell befanden sich 9.897 Personen in Niederösterreich in Quarantäne.

(red./APA)