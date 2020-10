1346 Neuinfektionen in Österreich

Besonders viele neue Fälle gibt es in Wien, Oberösterreich und in Tirol. Dort will Landeshauptmann Platter neue Maßnahmen.

Ein deutlicher Anstieg war am Mittwoch bei den Zahlen der Neuinfektionen zu verzeichnen. Während am Dienstag knapp über 1000 neue Fälle gemeldet wurden, waren es am Mittwoch 1346 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am meisten gab es erneut in Wien, wobei auch in Oberösterreich und in Tirol relativ viele Neuinfektionen festgestellt wurden.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Wien: 402

Oberösterreich: 234

Tirol: 184

Niederösterreich: 139

Salzburg: 134

Vorarlberg: 77

Kärnten: 72

Steiermark: 62

Burgenland: 42

Bisher gab es in Österreich 58.672 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (14. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 872 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 45.846 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 654 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 112 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Tirol will weitere Maßnahmen

In Tirol erklärte Landeshauptmann Günther Platter, dass man "weitere Maßnahmen benötigen" werde. Diesbezüglich werde es in den kommenden Tagen auch Gespräche der Länder mit dem Bund geben. "Probleme" gebe es vor allem im privaten Bereich. Hier werde man überlegen, was man "zusätzlich machen kann". Das "größte Problem", das man habe, seien die vorliegenden Reisewarnungen, so der Landeshauptmann.

Er wolle niemals wieder - wie im Frühjahr - in die Lage kommen, in der er den Tirolern sagen müsse: "Bleibts daheim", sagte Platter am Mittwoch in der Fragestunde des Tiroler Landtags. Ein zweiter Lockdown müsse unbedingt verhindert werden.

"Wir sind wieder in einer schwierigen Situation", erklärte Platter und nahm Bezug auf 183 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden in Tirol. Sollte diese Entwicklung noch einige Wochen in dem Ausmaß anhalten, wäre man wieder in einer Situation, wie man sie im April gehabt habe, warnte Platter. Bezüglich des Tourismus zeigte sich Platter besorgt hinsichtlich Überlegungen in Deutschland, auch noch eine fünftägige Quarantäne bei Urlaubsrückkehrern einführen. Dies wäre fatal für den Tourismus, meinte der Landeschef.

(red./APA)