Sobotka in der „ZiB 2“: „Zu Novomatic ein Wort“

Was jetzt stimme und was nicht, darüber waren sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Moderator Armin Wolf nicht einig. Stellenweise wurde es laut.

Wenn vor einem Gast der „ZiB 2“ ein Zettel liegt, dann will man als Zuschauer natürlich wissen, was darauf steht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte einen solchen Zettel ins Studio mitgebracht, am Schluss steckte er ihn wieder in seine linke Sakkoinnentasche. Sobotka steht als Vorsitzender des „Ibiza“-Untersuchungsausschusses schwer unter Beschuss. Opposition und selbst Koalitionspartner wollen, dass er den Vorsitz zumindest zeitweise abgibt und werfen ihm Befangenheit vor. Um genau diese Frage ging es in der Sendung – und auf dem Zettel.