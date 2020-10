Die Coronakrise war ein Turbo für Telemedizin. Ärzte sehen auch in Zukunft großes Potenzial in der Betreuung ihrer Patienten am Telefon und per E-Mail. Zu viel darf aber nicht erwartet werden, wie aus einer neuen Studie hervorgeht.

Plötzlich musste es schnell gehen. Krankschreibungen am Telefon, Rezepte und Überweisungen per Fax oder E-Mail, Diagnosen nach Videokonferenzen.