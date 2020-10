Corona: Frauen halten sich bei Jobsuche zurück

Viele Frauen seien wegen der Coronakrise derzeit schwer zu motivieren, einen neuen Job anzunehmen, sagt Wiens AMS-Chefin, Petra Draxl. Weil sie stets im Kopf hätten, was sie alles managen müssen.

Wien. In der Corona-Wirtschaftskrise zeigt sich ein interessantes Phänomen: Frauen sind vom Anstieg der Arbeitslosigkeit stärker betroffen als Männer. Normalerweise würden kurze, starke konjunkturelle Einbrüche Männer stärker treffen, sagte Ulrike Huemer, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo, am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Arbeiterkammer. Sie nennt als Beispiel die Krise 2009: Damals traf es zuerst die Industrie, erst später den Dienstleistungssektor. „Die Coronakrise trifft alle Bereiche“, so Huemer. Und ganz besonders Frauen.