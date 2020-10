Rote Karte für Saudiarabien bei der UNO

Bei der Wahl in den UN-Menschenrechtsrat fällt das Königreich durch. Menschenrechtsorganisationen hatten im Vorfeld mobilgemacht. Doch auch das Votum für China, Russland, Kuba und Pakistan stößt auf Kritik.

Amnesty International, Human Rights Watch sowie Menschenrechtsorganisationen aus dem arabischen Raum können einen Teilerfolg bei der UNO verbuchen: Aufgrund ihrer Lobbyarbeit scheiterte Saudiarabien in der UN-Generalversammlung in der Nacht auf Mittwoch mit seiner Kandidatur für die Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat in Genf. Hingegen schafften es China, Russland, Kuba und Pakistan trotz schwerer Menschenrechtsverletzungen in das Gremium. 15 der 47 Sitze des Menschenrechtsrats für die nächsten drei Jahre waren neu zu besetzen.



Die Zahl der Sitze für die fünf Regionalgruppen unter den 193 Mitgliedsstaaten ist dabei festgelegt. Saudiarabien erhielt als einer von fünf Kandidaten für die vier Sitze der Ländergruppe Asien-Pazifik nicht einmal die zwingend erforderliche absolute Mehrheit von 97 Stimmen.