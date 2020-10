Neue Runde im Streit über Atomabrüstung

Washington spricht zwar von „prinzipieller Einigung“, doch für Moskau sind US-Bedingungen inakzeptabel.

Die USA und Russland sind weiter uneins über die Bedingungen für eine Verlängerung des letzten großen Abrüstungsvertrags zwischen den beiden Ländern.

Der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, sagte in einem Interview zwar: „Wir glauben, dass es eine grundsätzliche Einigung auf den höchsten Ebenen unserer beiden Regierungen gibt.“ Aus Moskau kamen jedoch prompt gegensätzliche Signale: „Ich sehe keine Perspektiven“, sagte Russlands Außenminister, Sergei Lawrow, am Mittwoch.



Das würden auch seine Kollegen so sehen, die sich zu Verhandlungen mit US-Vertretern getroffen hatten. „Aber wir werden niemals die Tür zuschlagen und alle Kontakte abbrechen.“



Die USA stellen klare Bedingungen für eine Vertragsverlängerung: Russland müsse zusagen, sein Atomwaffenarsenal zu begrenzen, so Billingslea. Russlands Vizeaußenminister, Sergei Rjabkow, nannte die US-Bedingung „inakzeptabel“.

Start-Vertrag endet Februar

Die Zeit drängt: Der New-Start-Vertrag über die Kontrolle von Atomwaffen läuft im Februar aus – also bereits in vier Monaten. Die USA und Russland hatten im Juni in Wien eine erste Verhandlungsrunde über die Zukunft von New Start ohne konkrete Ergebnisse beendet.



Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen. In New Start verpflichteten sich die beiden Länder, ihr Arsenal auf maximal je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu reduzieren – etwa 30 Prozent weniger als im Vorgängervertrag Sort von 2002.



Würde New Start nicht verlängert oder keine neue Vereinbarung getroffen, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr, das den Bestand an strategischen Atomwaffen begrenzt. (APA, DPA)