1552 Neuinfektionen: Neuer Höchstwert

Ein Veloce-Fahrradkurier liefert in Wien Coronatests.

Binnen 24 Stunden sind in Österreich 1552 Menschen positiv auf das Coronavirus getetest worden - nach den 1335 Fällen von Mittwoch ein neuer Rekordwert.

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1552 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das berichtet die „Krone“ und beruft sich dabei auf Informationen aus dem Krisenstab.

Damit erreicht die Zahl der Neuinfektionen ein weiters Mal einen Rekordwert - erst am Mittwoch waren 1335 Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Die meisten der am Donnerstag bekannt gewordenen neuen Fälle sind, wie schon in den vergangenen Tagen, in Wien gemeldet worden - 480 nämlich. Danach folgen laut „Krone"-Bericht Tirol (295 Fälle), Niederösterreich (242) und Oberösterreich (224 Fälle).

(mpm)