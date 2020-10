Kirgischer Präsident tritt nach schweren Unruhen zurück

Er wolle nicht als Staatsoberhaupt in die Geschichte eingehen, das auf seine eigenen Bürger geschossen habe, sagte der scheidende Präsident Sooronbaj Dscheenbekow.

Im Machtkampf in dem zentralasiatischen Land

Kirgistan ist Präsident Sooronbaj Dscheenbekow zurückgetreten. "Ich

halte nicht an der Macht fest", sagte er am Donnerstag in der

Hauptstadt Bischkek. Er wolle nicht als Staatsoberhaupt in die

Geschichte eingehen, das auf seine eigenen Bürger geschossen habe,

sagte Dscheenbekow in einer Ansprache, die von seinem Büro

veröffentlicht wurde.

Der 61-Jährige war erst seit 2017 im Amt. Er hatte zuletzt zwar

seinen Rückzug signalisiert, den Zeitpunkt aber offen gelassen.

Dscheenbekow argumentierte, ein Präsidentenwechsel inmitten einer

politischen Krise würde das Land ins Chaos stürzen. Demonstranten

hatten in dem Hochgebirgsland an der Grenze zu China immer wieder

seinen Rücktritt gefordert.

Am Mittwoch pochte der neue Ministerpräsident Sadyr Schaparow mit

Nachdruck darauf, dass Dscheenbekow sein Amt niederlegt. Hintergrund

ist die von Fälschungen begleitete Parlamentswahl vor mehr als

eineinhalb Wochen. Dabei hatten zwei der Regierung nahe stehende

Parteien die meisten Stimmen erhalten. Viele Oppositionsparteien

verpassten dagegen den Einzug ins Parlament.

Daraufhin gab es blutige Proteste mit Hunderten Verletzten. Demonstranten stürmten Gebäude der Regierung. Die Wahlkommission

annullierte daraufhin das Ergebnis. Es sollte in den kommenden

Wochen eine neue Wahl in der Ex-Sowjetrepublik geben.

Nächtliche Ausgangssperre

Bei den Protesten war Schaparow von Anhängern aus dem Gefängnis

befreit worden. Zunächst wollte ihn Dscheenbekow nicht als neuen

Regierungschef anerkennen.

Mehrere Gruppen kämpfen in dem Land um Einfluss. Russland als

Verbündeter warnte vor einem politischen Chaos. In Bischkek gilt

seit dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre. Proteste sind

deshalb verboten.

