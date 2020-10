Dexter kehrt zurück

(c) imago images/Ronald Grant (Mary Evans Picture Library via w)

Michael C. Hall spielte acht Staffeln lang den Serienmörder Dexter Morgan

Die Serie „Dexter“ über einen Serienmörder, der seine mörderischen Triebe hauptsächlich an Verbrechern auslebt, kehrt zurück: Für eine geplante Miniserie werde Michael C. Hall wieder in die Rolle des Dexter Morgan schlüpfen, berichtet das Branchenportal „The Wrap“. Mit dabei ist auch der Showrunner Clyde Phillips.

Der Autor und Produzent hatte die ersten vier Staffeln von „Dexter“ verantwortet. Diese waren von der Kritik weit besser bewertet worden und hatten auch mehr Preise abgeräumt als Staffel fünf bis acht. Bei diesen waren unterschiedliche Showrunner an Bord gewesen.

Bei Fans und Kritikern unbeliebt war vor allem das Finale von „Dexter“, in dem der Titelheld dem Griff der Polizei entkommt und ein neues Leben als Holzfäller beginnt. Phillips hatte später verraten, dass er persönlich ein ganz anderes Ende der Serie im Sinn gehabt hatte.

„Dexter“ lief von 2006 bis 2013.

(her)