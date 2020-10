Nestroyhof: Windsbraut und Bräutigem aus Norwegen

Jon Fosses „Ich bin der Wind“ beschert ein Wiedersehen mit Anne Bennent, die auf einem imaginären Meer in den Tod reist: Ein feiner Abend für Freunde von szenischem Purismus.

„Warum hast du das getan?“, fragt er. „Ich war zu schwer“, sagt sie und: „Ich bin jetzt fort.“ Abenteuerreisen boomen, im Gebirge und auf dem Ozean kann man Viren entkommen, tatsächlich aber geht es um persönliche Grenzüberschreitungen. In der Einsamkeit ist man – wie es so schön heißt – auf sich selbst zurückgeworfen, die meisten aber nehmen doch einen Partner mit. Solidarität, an einem Strang Ziehen erweisen sich dann allerdings als hilfreich - in der Wildnis und auf dem Wasser.