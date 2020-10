Mieten: Preise in Wien klaffen weiter auseinander

Ottakring verzeichnete im Bezirksvergleich laut Immowelt.at den höchsten Anstieg bei den Mietpreisen.

Die Preisschere bei den Mieten geht in den Wiener Bezirken weiter auseinander. In den teuren Gegenden steigen die Preise weiter, in den günstigen sinken sie sogar leicht. Das zeigt eine aktuelle Mietpreisanalyse von immowelt.at. In dieser wurden die Gesamtmieten in den 23 Wiener Bezirken von Jänner bis September 2020 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Demnach sind besonders die innenstadtnahen Bezirke von hohen Anstiegen betroffen.

In Mariahilf (+6 Prozent), Wieden und Landstraße (jeweils +5 Prozent) hebt sich das Preisniveau merklich an. Aktuell müssen Mieter mit mittleren Quadratmeterpreisen von 14,80 Euro in Mariahilf und sogar 15,10 Euro im Bezirk Landstraße rechnen. Der Grund für die steigenden Mieten ist, dass in Wien nach wie vor sehr viel gebaut wird. Die hochwertig ausgestatteten Immobilien drängen auf den Markt und treiben dadurch die angebotenen Gesamtmieten nach oben. Bei vielen dieser Objekte handelt es sich zudem um freifinanzierte Mietwohnungen, die von den Mietobergrenzen der Stadt ausgenommen sind.

Anstieg in Ottakring

Den höchsten Anstieg aller untersuchten Bezirke gibt es im weiter außerhalb gelegenen Ottakring, wo sich die Angebotsmieten um 7 Prozent binnen eines Jahres verteuert haben. Der Quadratmeter kostet aktuell im Median 13,90 Euro. Aufgrund der hohen Mieten in den Lagen rund um den Ring steigt das Interesse an den günstigeren Bezirken am Stadtrand. Folglich drehen sich auch dort die Baukräne. Aufgrund der hohen Baupreise sind die Mieten von Wohnungen mit Erstbezug deutlich höher als von bestehenden Wohnungen. In der Folge steigt das gesamte Preisniveau. Dies lässt sich in Ottakring genauso wie im benachbarten Penzing (+4 Prozent) beobachten. Luxuswohnen im 1. Bezirk Wer hingegen neben der Hofburg und dem Stephansdom wohnen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die höchsten Mieten werden nach wie vor im 1. Bezirk verlangt. Nach einem Plus von 4 Prozent kostet der Quadratmeter aktuell 17,50 Euro.