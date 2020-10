Mazda MX-30: Das Rennen um Kilometer macht er nicht mit

(c) Die Presse/Clemens Fabry

Der ungewöhnlich charmante Mazda MX-30 hat einen anderen Zugang zur Elektromobilität, einen sinnlichen: Nicht Reichweitenjagd ist das Ziel, sondern der Genuss des elektrischen Antriebs im passenden Ambiente.

Wien. Man hört die Rechenschieber förmlich rattern. Das Jahr biegt in die Zielgerade, und bei den Autoherstellern wird eifrig kalkuliert: Wer kratzt beim CO2-Flottenziel die Kurve, wer muss Pönale zahlen, weil er die Ideallinie verpasst? Nur zur Relation: Die Strafen können leicht in dreistellige Millionenbeträge, auch in die Milliarden reichen.