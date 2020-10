Oberösterreich; Kleine Reform des Wahlrechts

Künftig gibt es mehr Geld für Klubs mit mehr Frauen.

Linz. Im oberösterreichischen Landtag stand am Donnerstag eine Wahlrechtsreform auf der Tagesordnung: Zu den wesentlichen Änderungen zählt, dass Vorzugsstimmen nur mehr per Kreuz und nicht mehr handschriftlich abgegeben werden können. Und: Die Klubförderung soll sich künftig erhöhen, wenn mehr als 40 Prozent der Mandate mit Frauen besetzt werden. In diesem Fall gibt es dann künftig um drei Prozent mehr Geld. Derzeit würden dieses Kriterium nur die Grünen und die SPÖ erfüllen.

Die Reform im Vorfeld der Landtagswahl im Herbst 2021 hat die Unterstützung aller vier Landtagsparteien. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2020)