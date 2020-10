Feller verzichtet auf Start in Sölden

Manuel Feller fühlt sich nach Rückenproblemen in der Vorbereitung noch nicht fit genug.

ÖSV-Fahrer Manuel Feller wird beim Weltcup-Auftaktrennen am Sonntag in Sölden wegen nicht ausgestandener Rückenprobleme nicht am Start sein. Das hat der Technik-Spezialist nach Rücksprache mit dem Trainerteam am Donnerstag entschieden. Für den 28-jährigen Tiroler rückt der Vorarlberger Thomas Dorner in das rot-weiß-rote Aufgebot für den Riesentorlauf in Sölden nach.

"Die letzten Trainingswochen waren zwar sehr positiv, dennoch kommt das Rennen in Sölden zu früh für mich", erklärte Feller in einer ÖSV-Aussendung. Die anhaltenden Probleme hatten im vergangenen Winter bei Feller zu einem Bandscheibenvorfall geführt. "In den Sommermonaten hatte ich immer wieder Rückenprobleme. Daher bin jetzt noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte", erklärte Feller nun.

Auch bei den am Samstag fahrenden Damen fehlt mit Mikaela Shiffrin (USA) eine Top-Läuferin wegen Rückenproblemen.

