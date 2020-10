Traditionsreiches Cupduell auf der Friedhofstribüne

Rekordsieger Austria gastiert am Freitag beim Wiener Sportklub.

Wien. Nach 26 Jahren kommt es am Freitag (20.25 Uhr, live, ORF Sport+) in der 2. Cuprunde wieder zu einem Duell zwischen Sportklub und der Austria. Der violette Rekordsieger (27 Titel, zuletzt 2009) hatte in den vergangenen Tagen mit den Folgen mehrerer positiver Coronatests zu kämpfen, nur acht gemeinsame Trainingseinheiten konnten seit dem letzten Pflichtspiel in Innsbruck absolviert werden. Das Spiel ist mit 2300 Besuchern jedenfalls ausverkauft und hat natürlich viel Tradition in Wien. „Ich erwarte einen echten Cupfight mit allen Zutaten. Ein enger Platz, viele Zuschauer, eine kämpferische Note, viel Emotion“, freute sich Austria-Trainer Peter Stöger und betonte den Wert des Bewerbs: „Es ist der kürzeste Weg in das internationale Geschäft.“

Zwei weitere Bundesligisten sind am Freitag ebenfalls im Einsatz: Die Admira empfängt Kapfenberg (18 Uhr, live, ORF Sport+). Die WSG Tirol wird trotz eines Coronafalls die Partie gegen den FAC (18.30 Uhr) bestreiten. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2020)