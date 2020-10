Arbeiterkammer: Probleme bei Erstattungen

Ticketpreise werden oft „nur zögerlich“ refundiert.

Wien. Im Zuge der Coronapandemie haben die Anfragen an die Arbeiterkammer (AK) in Sachen Verbraucherschutz deutlich zugenommen. Jede vierte der bundesweit rund 250.000 Anfragen betraf das Thema Reisen, Flüge, Unterkünfte oder Veranstaltungen, sagte AK-Expertin Gabriele Zgubic. So erfolge etwa die Rückerstattung von Flugtickets nur zögerlich.

Unzulässig sei auch die Verrechnung von Bearbeitungsgebühren durch Reisebüros für eine Umbuchung oder Stornierung. Gegen mehrtägige Festivals, die für jeden Tag einen eigenen Gutschein ausstellen, anstatt den Rest des Ticketpreises bar zu refundieren, läuft laut Zgubic eine Klage. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2020)