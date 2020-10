USA: Eine Wahl per Einschalttaste im virtuellen Duell

Zweite Runde zwischen Donald Trump und Joe Biden - diesmal in einer indirekten TV-Konfrontation.

Wien/Washington. Eigentlich sollten Donald Trump und Joe Biden in einer Bürgerfragestunde zur Primetime in Miami direkt aufeinandertreffen. Nach der Absage einer virtuellen Debatte durch den Präsidenten sollten die Rivalen in der Nacht auf Freitag indirekt, getrennt voneinander und zur gleichen Zeit bei zwei unterschiedlichen Town-hall-Meetings dennoch rhetorisch die Klingen kreuzen – Trump im Sender NBC in Miami, Biden auf ABC in Philadelphia.