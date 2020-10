Corona-Fall in Büro: Von der Leyen verlässt EU-Gipfel

Ursula von der Leyen am EU-Gipfel in Brüssel

Die Kommissionspräsidentin teilte mit, dass sie zwar negativ sei, aber den EU-Gipfel frühzeitig verlasse, um sich zu isolieren.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat wegen eines positiven Coronavirus-Falles in ihrem Büro den EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel frühzeitig verlassen. "Ich wurde gerade informiert, dass ein Mitarbeiter meines Büros in der Früh positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mein Testergebnis war negativ", schrieb von der Leyen auf Twitter.

Vorsichtshalber verlasse sie jedoch sofort den Europäischen Rat, um sich selbst zu isolieren, so die Kommissionspräsidentin, die untertags mit europäischen Regierungschefs zusammengetroffen war - unter anderem mit Österreichs Bundeskanzler, Sebastian Kurz (ÖVP).

(APA/Red.)