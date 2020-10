Kirgistans starker Mann gibt die Macht ab

Mit seinem Rücktritt verhindert Staatschef Scheenbekow ein Blutvergießen. Doch er hinterlässt das Land in großer Instabilität.

Moskau. Der 15. Oktober 2017 war ein Freudentag für Sooronbaj Scheenbekow: Der Politiker konnte die kirgisische Präsidentenwahl schon im ersten Durchgang für sich entscheiden. Auf den Tag genau drei Jahre später erklärte er seinen Rücktritt. „Ich halte nicht an der Macht fest“, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Präsidentenamtes. „Ich möchte nicht als Präsident in die kirgisische Geschichte eingehen, der Blut vergoss und auf seine eigenen Bürger schießen ließ.“