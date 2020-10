(c) REUTERS (ALKIS KONSTANTINIDIS)

In Griechenland wird demonstriert, weil es kein Geld gibt, um die Coronapandemie wirksam zu bekämpfen.

Athen. Donnerstag war Streiktag in Athen: Tausende Demonstranten füllten die Straßen des Zentrums, gleichzeitig gab es Schwierigkeiten im Flugverkehr wegen der Arbeitsniederlegung der Fluglotsen – das hat man in Griechenland in diesem Ausmaß seit dem Anfang März verfügten Corona-Lockdown nicht mehr gesehen. Warum aber streikte die Gewerkschaft öffentlicher Dienst?